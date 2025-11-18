Gaza Consiglio Sicurezza Onu approva il piano Usa Astenute Russia e Cina Trump | Soluzione storica

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato a favore del piano di pace di Donald Trump per Gaza, che include in particolare il dispiegamento di una forza internazionale. Tredici. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gaza, Consiglio Sicurezza Onu approva il piano Usa. Astenute Russia e Cina. Trump: «Soluzione storica»

Gaza: oggi il voto del Consiglio di sicurezza Onu sulla risoluzione Usa, contrari Hamas e la Russia Vai su X

La proposta di pace per Gaza che porta la firma di Donald Trump, oggi - 17 novembre - al voto del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, ha ricevuto un secco no da entrambe le parti. Da Israele l’opposizione è arrivata direttamente dal premier Benjamin Netanyahu, - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Consiglio Sicurezza Onu approva risoluzione Usa. Astenute Russia e Cina. Trump: «Soluzione storica» - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato a favore del piano di pace di Donald Trump per Gaza, che include in particolare ... Segnala msn.com

Onu, fumata bianca sul piano Trump per Gaza - Con 13 voti a favore e le astensioni di Russia e Cina, il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha approvato al primo colpo la risoluzione americana che fa propria ... Riporta ilriformista.it

Trump, il sì dell'Onu a risoluzione su Gaza è di portata storica - "Congratulazioni al mondo per l'incredibile voto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tenutosi pochi istanti fa, che ha riconosciuto e approvato il Board of pe ... Riporta altoadige.it