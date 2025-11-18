Garofani chi è il consigliere del Quirinale accusato di voler fare uno sgambetto a Meloni
Francesco Saverio Garofani, classe 1962, è da sempre uno degli uomini più vicini a Sergio Mattarella, consigliere del capo dello Stato per gli Affari del Consiglio Supremo di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Leggi anche questi approfondimenti
Chi è Garofani, ex deputato dem e consigliere del Colle Vai su X
Francesco Saverio Garofani, consigliere di Mattarella, starebbe organizzando una «grande lista civica nazionale». E lo sgambetto a Meloni - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Garofani, il consigliere di Mattarella al centro della polemica tra Bignami e il Quirinale - È stato direttore di testate giornalistiche legate alla Dc, per poi essere un deputato del Pd fino al 2018 ... Come scrive editorialedomani.it
Quirinale, Liguori: "La politica si accapiglia ma Garofani tace..." - Ad innescare la polemica politica alcuni virgolettati attribuiti dal quotidiano 'La Verità' a ... Scrive iltempo.it
Chi è Garofani, con Mattarella dalla Dc al Quirinale: il ritratto dell'ex deputato e ora consigliere del Colle - Francesco Saverio Garofani, classe 1962, è da sempre uno degli uomini più vicini a Sergio Mattarella, consigliere del capo dello Stato ... Scrive affaritaliani.it