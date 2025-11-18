Garofani chi è il consigliere del Quirinale accusato di voler fare uno sgambetto a Meloni

Ilmessaggero.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Saverio Garofani, classe 1962, è da sempre uno degli uomini più vicini a Sergio Mattarella, consigliere del capo dello Stato per gli Affari del Consiglio Supremo di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

garofani chi 232 il consigliere del quirinale accusato di voler fare uno sgambetto a meloni

© Ilmessaggero.it - Garofani, chi è il consigliere del Quirinale accusato di voler «fare uno sgambetto a Meloni»

Leggi anche questi approfondimenti

garofani 232 consigliere quirinaleChi &#232; Garofani, il consigliere di Mattarella al centro della polemica tra Bignami e il Quirinale -  È stato direttore di testate giornalistiche legate alla Dc, per poi essere un deputato del Pd fino al 2018 ... Come scrive editorialedomani.it

garofani 232 consigliere quirinaleQuirinale, Liguori: "La politica si accapiglia ma Garofani tace..." - Ad innescare la polemica politica alcuni virgolettati attribuiti dal quotidiano 'La Verità' a ... Scrive iltempo.it

garofani 232 consigliere quirinaleChi &#232; Garofani, con Mattarella dalla Dc al Quirinale: il ritratto dell'ex deputato e ora consigliere del Colle - Francesco Saverio Garofani, classe 1962, è da sempre uno degli uomini più vicini a Sergio Mattarella, consigliere del capo dello Stato ... Scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Garofani 232 Consigliere Quirinale