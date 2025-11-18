Garlasco nella casa di Chiara Poggi sono state trovate 107 impronte | il nodo della numero 33
Più di 100 le impronte ritrovate nella casa di Garlasco dove fu uccisa Chiara Poggi. Una di queste potrebbe essere di Sempio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le nuove analisi sulle impronte nella casa di Chiara Poggi a Garlasco confermano i risultati già noti - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, nella casa di Chiara Poggi sono state trovate 107 impronte: il nodo della numero 33 - Si continuano ad analizzare le oltre 100 impronte rinvenute a casa di Chiara Poggi a Garlasco. Segnala virgilio.it
Caso Garlasco: i 15 mila euro in nero dell’avvocato Lovati ricevuti dai Sempio e il giallo del sacco di slip nella casa di Chiara Poggi - Lovati conferma i 15mila euro non dichiarati, si dimette il suo portavoce e nuovi dettagli sugli indumenti della villetta di Garlasco. panorama.it scrive
Garlasco, per l'ex poliziotto consulente dei Poggi l'unica certezza finora è il "dna di Stasi sulla cannuccia" - Su Garlasco nessuna novità secondo l'ex poliziotto Redaelli, consulente dei Poggi: l'unica certezza è il Dna di Stasi sulla cannuccia dell'Estathé ... virgilio.it scrive