Gardacqua il 21 novembre il benessere si accende di ritmo latino
Una sera di fine autunno può trasformarsi in una parentesi di pura leggerezza: acqua calda, luci soffuse, sorrisi e il richiamo magnetico della musica latina. A Gardacqua relax e divertimento si intrecciano in un’unica esperienza che invita a staccare davvero la spina. Una serata tra acqua calda e ritmo latino La sera, il complesso si . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Grazie al personale di Gardacqua - Spa, Pools and Beauty per la gentilezza nei nostri confronti In particolar modo grazie a Barbara che offre la possibilità ai ragazzi di fare acquagym Questo è funzionale sia per l'attività fisica che per l'integrazione sociale B - facebook.com Vai su Facebook
21/11 RELAX E POI LATINA CON DIEGO MASS LOCO @ GARDACQUA - GARDA (VR) - Infatti, questo evento regala ritmi potenti e allo stesso tempo rilassanti in una delle strutture di riferimento del Lago di Garda, Gardacqua. lombardiapress.it scrive