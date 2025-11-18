garbellini e violi benemeriti festa a teatro

A Gianluigi Garbellini, "per la cultura, per l’impegno e il contributo storico, artistico, divulgativo e didattico in favore della città di Tirano" e alla signora Marta Violi "per il sociale, come esempio di volontariato silenzioso volto a garantire cura, qualità e dignità a tutti gli esseri umani, con particolare attenzione al mondo femminile". A qualche giorno di distanza dall’11 novembre, San Martino, domenica il Cinema teatro Mignon ha fatto da cornice al concerto in onore del patrono di Tirano e al conferimento delle benemerenze. Un pomeriggio molto partecipato, che per la parte musicale ha visto esibirsi sia la banda cittadina Madonna di Tirano diretta dal maestro Francesco Mozzanica, sia le nuove leve della banda giovanile del maestro Ermanno Moltoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

