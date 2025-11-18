Garante Infanzia consultazione online su guerra e conflitti | ascolto delle percezioni degli adolescenti

L'Autorità garante per l'Infanzia e l'adolescenza ha promosso una consultazione online rivolta a studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, con l’obiettivo di raccogliere dati su emozioni, vissuti e opinioni riguardo a guerra e conflitti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

