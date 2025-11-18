Gara Nazionale Istituti tecnici e professionali 2025 26 | indicazioni per lo svolgimento delle competizioni NOTA
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha incluso la Gara Nazionale degli istituti tecnici e professionali nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 20252026, approvato con il decreto ministeriale n. 131 dell'8 luglio 2025. L'iniziativa coinvolge gli studenti delle classi quarte, suddivisi per indirizzo di studio secondo quanto riportato nell'allegato tecnico.
