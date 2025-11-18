Game Awards 2025 le nomination all’Oscar del videogioco

Periodicodaily.com | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Geoff Keighley ha annunciato la lista ufficiale delle nomination ai Game Awards 2025, selezionate da una giuria internazionale composta da oltre 150 testate e creator, e a guidare la corsa di quest’anno c’è un titolo che fino a pochi mesi fa nessuno avrebbe immaginato al centro del dibattito: Clair Obscur: Expedition 33, il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Game Awards 2025, le nomination all'Oscar del videogioco - Le nomination dei Game Awards 2025 raccontano un anno straordinario per il videogioco, tra grandi ritorni, nuovi miti e l’ascesa di un outsider inatteso ... Segnala adnkronos.com

game awards 2025 nominationThe Game Awards 2025: rivelate tutte le nomination - The Game Awards ha annunciato tutte le nomination per l’edizione 2025, selezionate da una giuria internazionale. Secondo akibagamers.it

game awards 2025 nominationThe Game Awards 2025, ufficializzata la lista completa delle nomination - Quali giochi concorreranno nelle categorie in gara nella dodicesima edizione dei The Game Awards 2025? Secondo gamesource.it

Cerca Video su questo argomento: Game Awards 2025 Nomination