Inter News 24 Le parole di Adriano Galliani, ex dirigente, sul derby tra Inter e Milan in programma nel prossimo turno di Serie A. I dettagli. Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport riguardo al prossimo derby di Milano. Galliani ha espresso la sua opinione sull’importanza della sfida e sull’attuale momento delle due squadre. L’ITALIA ANDRA’ AL MONDALE? – Rino ce la farà. Se c’è uno che può farcela è lui. Il momento è difficile. DERBY – I miei preferiti sono stati quelli di Champions in sei giorni nel 2003. Nell’aria si palpava la tensione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Galliani svela: «Derby? Ecco quali sono stati i miei preferiti, sul Mondiale dico questo»