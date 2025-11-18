Galleria dell’Accademia e Musei del Bargello accolgono due nuove sculture

Firenze, 18 novembre 2025 - Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello rinnovano e arricchiscono il proprio spazio espositivo con due raffinate sculture in marmo di età classica: l’Apollo citaredo e l’Eroe nudo con corno, provenienti dalle collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Firenze – che le ha concesse in deposito temporaneo nell’ambito un accordo di valorizzazione tra le due Istituzioni autonome del Ministero della Cultura. Le due opere, collocate nelle nicchie delle pareti dell’attuale uscita della Galleria dell’Accademia, sono visibili a partire dal 18 novembre. "Ritengo felicemente riuscita questa modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale tra il Museo Archeologico Nazionale di Firenze e la Galleria dell’Accademia, che permette di unire tutela e valorizzazione, restituendo alla fruizione della collettività due opere antiche sulle quali è stato operato un attento restauro” – sottolinea la direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello Andreina Contessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Galleria dell’Accademia e Musei del Bargello accolgono due nuove sculture

