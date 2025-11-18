Galeazzo Bignami chi è l' uomo di Meloni che critica il Quirinale | dai cori razzisti al vestito da nazista

Today.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinquantenne, bolognese, dal Fronte della Gioventù a Forza Italia. Poi l'ingresso a Fratelli d'Italia e il ruolo di capogruppo del partito di Meloni alla Camera. Questa è in sintesi la vita e formazione politica di Galeazzo Bignami, ritornato a far parlare di sé dopo la richiesta di smentita. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

galeazzo bignami 232 uomoChi &#232; Galeazzo Bignami, l'uomo di Meloni alla Camera - Bolognese, classe 1975, stretto collaboratore della presidente del Consiglio Meloni, Bignami è capogruppo di Fratelli d'Italia a Montecitorio dal dicembre 2024. Lo riporta ansa.it

galeazzo bignami 232 uomoBignami: «Consiglieri del Colle contro Meloni?». Il Quirinale: «Stupore». Fazzolari: da Fdi e Chigi mai dubbi su lealtà Mattarella - «Al Quirinale si registra stupore per le dichiarazioni del capogruppo alla Camera del partito di maggioranza relativa», Galeazzo Bignami, «che sembra dar credito a ... Come scrive msn.com

galeazzo bignami 232 uomoBignami (Fdi) accusa consiglieri di Mattarella. Il Colle: «Stupore» - «Al Quirinale si registra stupore per le dichiarazioni del capogruppo alla Camera del partito di maggioranza relativa», Galeazzo Bignami, 'che sembra dar credito a un ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Galeazzo Bignami 232 Uomo