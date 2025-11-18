Galatasaray pronto ad offire una grossa cifra per Calhanoglu La possibile offerta che verrà presentata ai nerazzurri nel mese di gennaio
Inter News 24 Galatasaray pronto al tutto per tutto per riportare in Turchia Hakan Calhanoglu. Il centrocampista è da tempo seguito dal club. Il futuro di Hakan Çalhano?lu potrebbe vedere una svolta a gennaio, con il Galatasaray pronto a riprovarci dopo averlo cercato anche durante il mercato estivo. Il centrocampista turco, attualmente in forza all’Inter, aveva suscitato l’interesse dei giallorossi nel corso della sessione di trasferimento estivo, ma una trattativa che sembrava alla portata si era arenata a causa di una richiesta economica troppo alta da parte dei nerazzurri. Il Galatasaray torna alla carica per Çalhano?lu. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
La notizia se confermata sarebbe clamorosa. Il Galatasaray ha accelerato per avere Ademola Lookman già nel mercato di gennaio. Per lui sarebbe pronto un contratto da ben 9 milioni di euro a stagione. L'attaccante dell'Atalanta sarebbe stato convinto da Osi - facebook.com Vai su Facebook
Osimhen, il Galatasaray pronto a pagare la clausola rescissoria al Napoli: i dettagli - Il Galatasaray vuole fortemente Osimhen, è pronto a pagare la clausola rescissoria di 75 milioni di euro e a garantire 16 milioni netti all’anno al giocatore per le prossime quattro stagioni. corrieredellosport.it scrive
Galatasaray-Lazio, biglietti già sold out in Turchia: Sarri pronto ad affrontare Osimhen - La squadra di Maurizio Sarri si prepara alla sfida contro il Galatasaray di Victor Osimhen, appena ... Da corrieredellosport.it