Galatasaray pronto al tutto per tutto per riportare in Turchia Hakan Calhanoglu. Il centrocampista è da tempo seguito dal club. Il futuro di Hakan Çalhano?lu potrebbe vedere una svolta a gennaio, con il Galatasaray pronto a riprovarci dopo averlo cercato anche durante il mercato estivo. Il centrocampista turco, attualmente in forza all'Inter, aveva suscitato l'interesse dei giallorossi nel corso della sessione di trasferimento estivo, ma una trattativa che sembrava alla portata si era arenata a causa di una richiesta economica troppo alta da parte dei nerazzurri. Il Galatasaray torna alla carica per Çalhano?lu.

© Internews24.com - Galatasaray pronto ad offire una grossa cifra per Calhanoglu. La possibile offerta che verrà presentata ai nerazzurri nel mese di gennaio