Furto da film a Casalnuovo | bancomat sradicato e trascinato per le strade
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un colpo spettacoloso nel cuore della città. Un episodio quasi cinematografico ha scosso Casalnuovo, in provincia di Napoli: un gruppo di ladri ha portato via un intero sportello bancomat, legandolo poi a un’auto e trascinandolo in fuga attraverso le vie del centro. La scena, ripresa da un cittadino incredulo, è rapidamente circolata sui social. L’irruzione notturna nella filiale. Il furto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nella filiale della BDM Banca situata in corso Umberto. I malviventi, dopo essersi introdotti nei locali, hanno sradicato l’intero bancomat, preparandolo per una fuga decisamente fuori dal comune. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche questi approfondimenti
“Titanus Production” rifarà il film di Dino Risi sul furto del tesoro di San Gennaro, considerato un caposaldo della commedia all’italiana, reso celebre dalle interpretazioni di Nino Manfredi e Totò - facebook.com Vai su Facebook
Cosa è successo nei sette minuti di furto al Louvre. Le infografiche. Smerigliatrice, scala elettrica, scooter: tutti i dettagli del furto da film nel cuore di Parigi. La ricostruzione del colpo, per immagini Vai su X
Casalnuovo, rubano il bancomat e lo trascinano dietro l’auto: il video del furto - I ladri, dopo aver sradicato lo sportello bancomat di un istituto di credito, lo hanno trascinato con l'auto per le strade di Casalnuovo, danneggiando ... Come scrive fanpage.it
Assalto in banca a Casalnuovo, ladri trascinano via il bancomat - I ladri, trascinando via il bancomat con l'auto, hanno danneggiato anche diverse auto in sosta all'esterno della banca ... Riporta internapoli.it
Casalnuovo, assalto nella notte allo sportello bancomat: i ladri danneggiano anche le auto in sosta - Intorno alle ore tre della scorsa notte, in corso Umberto, i malviventi sono entrati in azione scassinando la porta ... Come scrive msn.com