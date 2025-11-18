Furto da film a Casalnuovo | bancomat sradicato e trascinato per le strade

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un colpo spettacoloso nel cuore della città. Un episodio quasi cinematografico ha scosso Casalnuovo, in provincia di Napoli: un gruppo di ladri ha portato via un intero sportello bancomat, legandolo poi a un’auto e trascinandolo in fuga attraverso le vie del centro. La scena, ripresa da un cittadino incredulo, è rapidamente circolata sui social. L’irruzione notturna nella filiale. Il furto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nella filiale della BDM Banca situata in corso Umberto. I malviventi, dopo essersi introdotti nei locali, hanno sradicato l’intero bancomat, preparandolo per una fuga decisamente fuori dal comune. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

