Furti di ogni tipo a Udine | presi di mira case auto e carte di credito

Una raffica da almeno sei furti ha colpito, tra lunedì 16 e oggi, la provincia di Udine. I fatti sono avvenuti nelle più varie località: due di questi, però, mostrano un apparente collegamento. A occuparsi delle indagini sono i carabinieri.I militari dell'Arma di San Giovanni al Natisone hanno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

'A Roma 6.400 reati ogni 100mila abitanti, furti sono il 44%'. Rapporto Coisp. Questore: 'Ripensare dove dislocare i presidi' #ANSA Vai su X

Poggibonsi, ancora furti tra gli armadietti del personale. Il NurSind denuncia episodi sempre più frequenti e chiede misure di sicurezza adeguate per chi lavora ogni giorno in corsia ? Leggi cosa sta succedendo e le richieste del sindacato. #Poggibons - facebook.com Vai su Facebook

Furti di ogni tipo a Udine: presi di mira case, auto e carte di credito - Ma anche negozi: negli ultimi giorni si è trattato di sei casi, tutti denunciati oggi ai carabinieri. Come scrive udinetoday.it

Baby gang, Udine da record: è al secondo posto in Italia (dopo Treviso) con l’8,2% sul totale di denunce, fermi e arresti - In Italia, la provincia di Udine è seconda solo a Treviso per l'incidenza dei minori interessati da denunce e arresti sul totale delle persone ... Segnala ilgazzettino.it

Scippi e furti, raffica di episodi: case svuotate mentre i proprietari sono in vacanze - Negli ultimi giorni la provincia di Udine è stata teatro di una serie di episodi di cronaca che spaziano dai furti in abitazione agli scippi, fino all'arresto di un ricercato internazionale. Lo riporta ilgazzettino.it