Furti di ogni tipo a Udine | presi di mira case auto e carte di credito

Udinetoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una raffica da almeno sei furti ha colpito, tra lunedì 16 e oggi, la provincia di Udine. I fatti sono avvenuti nelle più varie località: due di questi, però, mostrano un apparente collegamento. A occuparsi delle indagini sono i carabinieri.I militari dell'Arma di San Giovanni al Natisone hanno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

