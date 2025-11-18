Joseph Grima e Valentina Ciuffi, il duo fondatore di Alcova, la piattaforma di scouting di designer capace di far parlare luoghi e spazi dimenticati, di dare voce ad artisti, architetti e creativi, a pochi giorni dall’apertura della edizione invernale a Miami, svela i luoghi che ospiteranno la edizione milanese del 2026. Dal 20 al 26 aprile, Alcova torna per la sua undicesima edizione, dialogando con due realtà, una nuovissima e una che già conosciamo, almeno in parte. E, ancora una volta, esplora le periferie. La novità è Villa Pestarini, in via Mogadiscio, zona piazza Tripoli, che aprirà per la prima volta le sue porte al pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fuorisalone, Alcova svela le sedi. Villa Pestarini di Franco Albini e la chiesa dell’ospedale di Baggio