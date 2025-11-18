Colico (Lecco), 18 novembre 2025 – Da solo, a 12 anni, ha preso un pullman partendo dal suo pesino che si trova in provincia di Piacenza, diretto nell’Altolago lecchese, a Colico. Un’avventura che il ragazzino ha affrontato con leggerezza, forte di andare verso luoghi che già conosceva perché ci era già stato in precedenza, ma che ha scatenato il panico nella madre che, appena si accorta dell’assenza del figlio a casa, ha lanciato l’allarme. Fino alla buona notizia: sabato è stato avvistato dalla polizia locale di Colico nei pressi dell a stazione ed è stato raggiunto e identificato per poi riconsegnarlo ai genitori che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo dopo ore di angoscia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fuga a 12 anni da Piacenza a Colico. Cercava il papà