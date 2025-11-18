Freudenberg sciopero di otto ore | Una pugnalata al nostro cuore

"Anche dopo l’annuncio della chiusura abbiamo sempre continuato a lavorare sui tre turni e sabato scorso abbiamo fatto straordinari. Ma dopo l’incontro di giovedì in Assolombarda dove l’azienda ha confermato che intende chiudere e delocalizzare la produzione in Slovacchia e negli Stati Uniti era necessario dare un segnale all’azienda in vista del prossimo incontro di mercoledì 19 novembre". Rabbia, non rassegnazione. Stricioni di protesta e bandiere del sindacato: ieri mattina è scattata la mobilitazione alla Freudenberg di Rho. Otto ore di sciopero con presidio davanti ai cancelli per dire no alla decisione della multinazionale tedesca, leader nella produzione di filtri per turbomacchine, di chiudere il sito, licenziare i 42 dipendenti e spostare l’attività produttiva in Slovacchia e Usa non per crisi, ma per aggirare gli effetti dei dazi e mantenere più elevati i margini di profitto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

