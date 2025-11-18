Freddy Grand Prix stelle della ginnastica al PalaBigi Un vero spettacolo sportivo

Reggio Emilia, 18 novembre 2025 –  Reggio si prepara a diventare, per un giorno, il centro nevralgico della ginnastica italiana.  Non solo una competizione, ma un vero spot per la città: è questo lo spirito della nuova edizione del Freddy Grand Prix, in programma sabato alle 17 al PalaBigi. Un evento – di cui il nostro giornale Qn-Il Resto del Carlino è media partner – che raduna i migliori ginnasti del panorama nazionale. La presentazione ufficiale si è svolta ieri in Comune, alla presenza di Giammaria Manghi, coordinatore delle politiche sportive della Regione Emilia-Romagna, dell’assessora allo sport Stefania Bondavalli, del vicepresidente vicario Fgi Franco Mantero e di Roberto Lamborghini, presidente del Comitato Organizzatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

