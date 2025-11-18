Freddo e temperature sotto zero a Piancavallo | attivati i cannoni sparaneve

Pordenonetoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono cominciati i primi preparativi a tre settimane dall'inizio della stagione a Piancavallo. Martedì 18 novembre sono entrati in funzione i cannoni sparaneve con l'arrivo di un fronte freddo dall'Austria. Le temperature sono zero di queste ore hanno infatti permesso alla località turistica. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

