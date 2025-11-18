Frecciarossa deragliato a Lodi chieste pene per 11 anni | nel mirino Rfi e Alstom
Nel deragliamento del Frecciarossa 9595 del 6 febbraio 2020 sono morti due macchinisti e sono rimaste ferite 32 persone. Oggi la procura di Lodi ha chiesto condanne per un totale di 11 anni e 3 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il Frecciarossa deragliato a Livraga nel 2020, la Procura chiede condanne per undici anni. Morirono due persone - Cinque gli imputati al processo ordinario per lo schianto avvenuto il 6 febbraio 2020. Segnala msn.com
Procura Lodi chiede pene per 11 anni per Frecciarossa deragliato - Il sostituto procuratore di Lodi Giulia Aragno ha chiesto condanne per un totale di 11 anni e 3 mesi di reclusione nel processo di primo grado per il deragliamento del treno Fr ... msn.com scrive