Frase choc della consigliera FdI | Li chiamate femminicidi ma sono omicidi e basta

Ancona, 18 novembre 2025 – “In alcuni Paesi europei, dove l’educazione sessuale è prevista come materia di studio nelle scuole, il tasso di quelli che voi chiamate femminicidi non è calato in questi anni, addirittura in alcuni casi è aumentato. L’asse portante deve restare la famiglia, che educa e deve vigilare sui programmi scolastici; troppo spesso, nelle nostre scuole, ci sono abusi ideologici di tipo ‘gender ’ che noi non condividiamo assolutamente”. La maggioranza di centrodestra in seno al comune di Ancona ha bocciato ieri una mozione presentata in maniera compatta dall’opposizione sull’ ingresso dell’educazione affettiva e sessuale nelle scuole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Frase choc della consigliera FdI: “Li chiamate femminicidi, ma sono omicidi e basta”

