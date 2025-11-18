Francesco Saverio Garofani chi è il consigliere di Mattarella tirato in ballo da La Verità e attaccato da Fdi e non è la prima volta

È considerato uno degli uomini più vicini a Sergio Mattarella e adesso è finito (o, meglio, rifinito ) nel mirino del partito di Giorgia Meloni dopo l’articolo de La Verità su un presunto “ piano del Quirinale per fermare” la premier. Francesco Saverio Garofani non è infatti nuovo ad attacchi provenienti da Fratelli d’Italia. Nel 2022 – quando Mattarella lo ha nominato consigliere per gli Affari del Consiglio Supremo di Difesa (dal 2018 era consigliere del Capo dello Stato ma per le questioni istituzionali) – la reazione del meloniani era stata secca: “Rispettiamo ma non condividiamo la nomina”, scrivevano i deputati di Fdi componenti del dipartimento Difesa Salvatore Deidda, Giovanni Russo e Davide Galantino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

