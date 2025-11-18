Francesco Guerra | il giovane fenomeno dei 10.000m azzurri si racconta a Run2U puntata 43

? EPISODIO 43 di Run2u Ospite: Francesco Guerra Nella puntata n.43 di Run2U abbiamo un ospite speciale: Francesco Guerra, mezzofondista azzurro classe 2001, vicecampione europeo U23 sui 10.000 metri e nuovo grande talento del fondo italiano. In questa intervista esclusiva, Francesco racconta: • la crescita dagli anni giovanili ai successi internazionali • il lavoro con l’allenatore olimpionico Stefano Baldini • il recente salto di qualità nei 10 km su strada e in pista • gli obiettivi futuri e i sogni azzurri • la passione per l’astronomia e la sua vita fuori dalla pista Chi è Francesco Guerra? Nato a Roma nel 2001, tesserato per i Carabinieri, è oggi uno dei migliori specialisti italiani dei 5000 e 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

