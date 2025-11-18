Francesca Mannocchi la diagnosi che le ha cambiato la vita | Mi svegliai senza sentire metà del corpo

Reporter di guerra tra le più autorevoli della sua generazione e autrice di reportage dai principali fronti mondiali per testate giornalistiche italiane e internazionali da La7 ad Al Jazeera, Francesca Mannocchi porta da anni il racconto dei conflitti e delle loro conseguenze umane. Ma c’è un’immagine e una sensazione che non dimenticherà mai, per sua stessa ammissione: il colore del linoleum di una clinica privata e il gelo di una frase pronunciata da un neurologo, subito dopo una risonanza magnetica fatta d’urgenza. È quello il giorno in cui la giornalista scopre di avere la sclerosi multipla e la diagnosi arriva in modo brutale, senza nessuna preparazione, un po’ per caso. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Francesca Mannocchi, la diagnosi che le ha cambiato la vita: “Mi svegliai senza sentire metà del corpo”

Scopri altri approfondimenti

Ieri sera in Biblioteca la visione del documentario LIRICA UCRAINA di Francesca Mannocchi. Tappa della rassegna ATTRAVERSO curata da @arcireggioemilia Guardare la guerra per parlare di PACE. #attraverso #liricaucraina #bibliotecadiguastalla #nonso - facebook.com Vai su Facebook

Francesca Mannocchi malata di sclerosi multipla: “La diagnosi prima di partire per l’Iraq, il dottore mi gelò” - La giornalista e volto di La7 Francesca Mannocchi parla della malattia che le è stata diagnosticata diversi anni fa, la sclerosi multipla ... Lo riporta fanpage.it

“Il neurologo, dopo la diagnosi della sclerosi multipla, mi ha detto ‘ma lei dove vuole andare in quello stato?’. La mia malattia e la guerra sono simili”: così ... - Attraverso le parole di chi ha vissuto la guerra, lo spettacolo mostra come i semi dei conflitti futuri si annidino nell’inconsapevolezza del presente, nella distrazione di chi racconta senza cura, ... ilfattoquotidiano.it scrive

Francesca Mannocchi: “Mi svegliai senza sentire metà corpo. Il neurologo mi gelò: dove vuole andare?” - La giornalista di La7 racconta la diagnosi che le ha cambiato la vita e l'approccio al lavoro. Riporta msn.com