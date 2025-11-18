Francesca Mannocchi e la sclerosi multipla | La malattia e la guerra sono simili

La giornalista Francesca Mannocchi è malata di sclerosi multipla. Oggi in un’intervista al Corriere della Sera parla di quando ha scoperto la malattia: «Di quel giorno mi è rimasto soprattutto il colore del linoleum della clinica privata e la glacialità del neurologo, che dopo essersi fatto pagare profumatamente una risonanza magnetica d’urgenza mi freddò senza neanche prepararmi un minimo alla diagnosi». I primi sintomi sono arrivati qualche tempo fa: «Una mattina mi ero svegliata che non sentivo metà del mio corpo. Decisi di fare una risonanza d’urgenza perché io e Alessio (il fotoreporter Romenzi, all’epoca suo compagno e padre del figlio Pietro, ndr ) saremmo dovuti ripartire per l’Iraq perché seguivamo la guerra a Mosul». 🔗 Leggi su Open.online

