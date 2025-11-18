Frana travolge una casa nel Goriziano due morti Esonda il fiume Torre gente sui tetti
AGI - Sono due le vittime della frana che nella notte tra domenica e lunedì, per un'ondata di maltempo che ha colpito pesantemente il Friuli-Venezia Giulia, ha travolto un'abitazione a Brazzano, nel comune di Cormons, nel Goriziano. Si tratta del 32enne Quirin Kunhert e dell'83enne Guerrina Skocaj, inizialmente dati per dispersi. Dopo ore di ricerche, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell'uomo e individuato quella della donna. Secondo quanto emerso, il 32enne, di origine tedesca e gestore di un negozio di alimentari della zona, avrebbe in tutte le maniere cercato di salvare l'anziana, ma un improvviso ulteriore crollo dell'edificio ha sepolto la coppia. 🔗 Leggi su Agi.it
Approfondisci con queste news
Frana travolge casa, trovato il corpo del disperso. Il cadavere del 32enne rinvenuto dai soccorritori #ANSA Vai su X
Cormons, frana travolge una casa: morto un 32enne dopo aver salvato un'anziana - facebook.com Vai su Facebook
Frana travolge casa a Cormons, nel Goriziano. Si cercano due dispersi: un 35enne e un’anziana. Video e diretta tv - Un’abitazione di Brazzano di Cormons è stata investita dal fango. Segnala quotidiano.net
Frana travolge casa nel Goriziano: una persona estratta viva, due dispersi - Il maltempo ha colpito duramente l'area tra Palmanova e la provincia di Gorizia, con i danni più pesanti regi ... Si legge su tg24.sky.it
Una frana travolge una casa nel Goriziano: salva una persona, un morto e una dispersa - Una frana di fango ha travolto nella notte un'abitazione a Brazzano di Cormons, nel Goriziano . gazzettadelsud.it scrive