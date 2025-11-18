Frana travolge una casa nel Goriziano due morti Esonda il fiume Torre gente sui tetti

AGI - Sono due le vittime della  frana  che nella notte tra domenica e lunedì, per un'ondata di maltempo che ha colpito pesantemente il Friuli-Venezia Giulia, ha travolto un'abitazione a Brazzano, nel comune di Cormons, nel Goriziano. Si tratta del  32enne Quirin Kunhert e dell'83enne Guerrina Skocaj, inizialmente dati per dispersi. Dopo ore di ricerche, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell'uomo e individuato quella della donna.     Secondo quanto emerso, il 32enne, di origine tedesca e gestore di un negozio di alimentari della zona, avrebbe in tutte le maniere cercato di salvare l'anziana, ma un improvviso ulteriore crollo dell'edificio ha sepolto la coppia. 🔗 Leggi su Agi.it

