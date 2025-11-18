AGI - È stato recuperato il corpo senza vita di Guerrina Skocaj. La donna, 83 anni, risultava dispersa dopo il crollo avvenuto ieri mattina dell'abitazione a Brazzano, nel comune di Cormons, in provincia di Gorizia. L’ ondata di maltempo ha colpito il Friuli Venezia Giulia e la casa dove viveva l’anziana era stata travolta da una frana devastante. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco, dopo averlo individuato nel corso della notte appena trascorsa. Sotto le macerie, i vigili del fuoco avevano ieri sera recuperato anche il corpo esanime di Quirin Kuhnert, il 32enne tedesco anche lui travolto dalla frana che ha colpito l’abitazione di Brazzano. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Frana travolge casa nel Goriziano, 32enne tenta di salvare un'anziana ma muoiono entrambi