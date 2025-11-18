Frana travolge casa nel Goriziano 32enne tenta di salvare un' anziana ma muoiono entrambi
AGI - È stato recuperato il corpo senza vita di Guerrina Skocaj. La donna, 83 anni, risultava dispersa dopo il crollo avvenuto ieri mattina dell'abitazione a Brazzano, nel comune di Cormons, in provincia di Gorizia. L’ ondata di maltempo ha colpito il Friuli Venezia Giulia e la casa dove viveva l’anziana era stata travolta da una frana devastante. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco, dopo averlo individuato nel corso della notte appena trascorsa. Sotto le macerie, i vigili del fuoco avevano ieri sera recuperato anche il corpo esanime di Quirin Kuhnert, il 32enne tedesco anche lui travolto dalla frana che ha colpito l’abitazione di Brazzano. 🔗 Leggi su Agi.it
Argomenti simili trattati di recente
Frana travolge casa, individuato corpo dispersa. Operazioni sospese a causa del maltempo #ANSA Vai su X
#Maltempo #Friuli, frana travolge casa a Cormons: individuato il corpo della seconda dispersa - facebook.com Vai su Facebook
Frana travolge casa a Cormons, nel Goriziano. Si cercano due dispersi: un 35enne e un’anziana. Video e diretta tv - Un’abitazione di Brazzano di Cormons è stata investita dal fango. Scrive quotidiano.net
Una frana travolge una casa nel Goriziano: salva una persona, un morto e una dispersa - Una frana di fango ha travolto nella notte un'abitazione a Brazzano di Cormons, nel Goriziano . Segnala gazzettadelsud.it
Una frana travolge una casa a Cormons: trovato il corpo di uno dei due dispersi - Una persona è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco, affiancati dai volontari della ... Da ansa.it