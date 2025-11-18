Frana travolge casa nel Goriziano 32enne tenta di salvare un' anziana ma muoiono entrambi

AGI - È stato recuperato il  corpo senza vita  di  Guerrina Skocaj. La donna, 83 anni, risultava dispersa dopo il  crollo  avvenuto ieri mattina dell'abitazione a  Brazzano, nel comune di  Cormons, in provincia di Gorizia. L’ ondata di maltempo  ha colpito il  Friuli Venezia Giulia  e la casa dove viveva l’anziana era stata travolta da una  frana devastante. Il corpo è stato recuperato dai  Vigili del fuoco, dopo averlo individuato nel corso della notte appena trascorsa. Sotto le  macerie, i vigili del fuoco avevano ieri sera recuperato anche il corpo esanime di  Quirin Kuhnert, il 32enne tedesco anche lui travolto dalla  frana  che ha colpito l’abitazione di Brazzano. 🔗 Leggi su Agi.it

