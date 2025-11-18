Frana su casa nel Goriziano recuperato il corpo dell' anziana dispersa

È stato recuperato nella notte dai vigili del fuoco il corpo di Guerrina Skocaj, 83 anni, dispersa nel crollo di ieri mattina dell'abitazione a Brazzano nel comune di Cormons (in provincia di Gorizia). Il corpo della vittima era stato individuato poco dopo le 22, ma le operazioni di recupero erano state sospese per il maltempo che non consentiva di lavorare in sicurezza, temendo nuovi cedimenti nel pendio. Quando le condizioni meteo lo hanno consentito, prima di mezzanotte, è avvenuto il recupero. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Frana su casa nel Goriziano, recuperato il corpo dell'anziana dispersa

Radio1 Rai. . A #Cormons (Gorizia) ritrovato il corpo di Quirin Kuhnert. Il 32enne tedesco è morto mentre tentava di soccorrere un'anziana dispersa nel crollo di una casa travolta da una frana colata di fango. Recuperato anche il corpo dell'anziana 83enne. L - facebook.com Vai su Facebook

Frana travolge casa, individuato corpo dispersa. Operazioni sospese a causa del maltempo #ANSA Vai su X

Maltempo nel Goriziano, frana travolge case a Cormons: recuperato il corpo di un disperso - Frana causata dal maltempo a Cormons, allagamenti e interventi della Protezione Civile. Come scrive notizie.it

Frana travolge casa, recuperato corpo seconda dispersa - Il corpo di Guerrina Skocaj, di 83 anni, dispersa nel crollo ieri mattina dell'abitazione a Brazzano nel comune di Cormons (Gorizia), è stato recuperato nel corso della notte dai Vigili del fuoco. Scrive msn.com

Frana travolge una casa nel Goriziano, due morti. Esonda il fiume Torre, gente sui tetti - Sono due le vittime della frana che nella notte tra domenica e lunedì, per un'ondata di maltempo che ha colpito pesantemente il Friuli- Come scrive msn.com