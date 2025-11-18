Frana per il maltempo in Friuli individuato il corpo della seconda vittima a Cormons | la situazione

Individuato il corpo della seconda vittima della frana in Friuli: il maltempo impedisce l'estrazione dalle macerie, cosa succede. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

frana maltempo friuli individuatoDopo Quirin, individuato il corpo anche di Guerrina, l’anziana travolta dalla frana: operazioni di recupero sospese a causa del maltempo - Cormons (Gorizia) piange la seconda vittima della frana che nelle ultime ore ha travolto il suo abitato. Come scrive leggo.it

frana maltempo friuli individuatoMaltempo, frana e allagamenti in Friuli, trovati morti i due dispersi. Diramate nuove allerte meteo per domani - Le notizie sul maltempo di oggi, lunedì 17 novembre: piogge abbondanti hanno provato una frana a Cormons, con emergenza regionale in Friuli ... Si legge su fanpage.it

frana maltempo friuli individuatoÈ di nuovo allarme maltempo. E il Friuli Venezia Giulia è sott'acqua. Due morti - Nel Goriziano esonda il fiume Torre, persone sui tetti. Si legge su avvenire.it

