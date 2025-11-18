Frana per il maltempo in Friuli individuato il corpo della seconda vittima a Cormons | la situazione

Individuato il corpo della seconda vittima della frana in Friuli: il maltempo impedisce l'estrazione dalle macerie, cosa succede. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Frana per il maltempo in Friuli, individuato il corpo della seconda vittima a Cormons: la situazione

Leggi anche questi approfondimenti

Maltempo: frana in Friuli, due dispersi. Esonda il Torre, 300 sfollati. Danni in Liguria e Toscana - facebook.com Vai su Facebook

#NEWS - Allerta #maltempo in #Friuli Una frana travolge una casa: due i dispersi, un 35enne e una donna anziana. Esonda il #Torre, diverse persone in fuga sui tetti. Travolto da una colata di fango un edificio a #Brazzano di #Cormons, in provincia . Nell'abita Vai su X

Dopo Quirin, individuato il corpo anche di Guerrina, l’anziana travolta dalla frana: operazioni di recupero sospese a causa del maltempo - Cormons (Gorizia) piange la seconda vittima della frana che nelle ultime ore ha travolto il suo abitato. Come scrive leggo.it

Maltempo, frana e allagamenti in Friuli, trovati morti i due dispersi. Diramate nuove allerte meteo per domani - Le notizie sul maltempo di oggi, lunedì 17 novembre: piogge abbondanti hanno provato una frana a Cormons, con emergenza regionale in Friuli ... Si legge su fanpage.it

È di nuovo allarme maltempo. E il Friuli Venezia Giulia è sott'acqua. Due morti - Nel Goriziano esonda il fiume Torre, persone sui tetti. Si legge su avvenire.it