Frana Cormons recuperato secondo corpo

7.00 Recuperato a Cormons il corpo della 83enne dispersa nel crollo ieri mattina dell'abitazione a Brazzano. Il corpo era stato individuato in tarda serata, ma il maltempo ha impedito il recupero: si temevano nuovi cedimenti. In precedenza era stato recuperato il corpo dell'altra vittima, un 32enne travolto dal fango proprio mentre cercava di soccorrere l'anziana morta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Radio1 Rai. . A #Cormons (Gorizia) ritrovato il corpo di Quirin Kuhnert. Il 32enne tedesco è morto mentre tentava di soccorrere un'anziana dispersa nel crollo di una casa travolta da una frana colata di fango. Recuperato anche il corpo dell'anziana 83enne. L - facebook.com Vai su Facebook

Frana a Cormons, #quirin kuhnert: chi era il 32enne eroe morto per salvare un'anziana nel fango Vai su X

Frana a Cormons travolge casa, recuperato il corpo della seconda dispersa - Il corpo di Guerrina Skocaj, di 83 anni, dispersa nel crollo ieri mattina dell'abitazione a Brazzano nel comune di Cormons (Gorizia), è stato recuperato nel corso della notte dai Vigili del fuoco. Secondo corriere.it

Frana travolge casa, trovato il corpo del disperso - E' stato trovato poco fa dai vigili del fuoco e dagli altri soccorritori il corpo privo di vita di Quirin Kuhnert, 32 anni, cittadino tedesco, travolto da una frana che ha colpito la sua abitazione a ... Secondo ansa.it

Frana travolge casa a Cormons, nel Goriziano. Si cercano due dispersi: un 35enne e un’anziana. Video e diretta tv - Un’abitazione di Brazzano di Cormons è stata investita dal fango. Si legge su quotidiano.net