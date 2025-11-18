Frana Brazzano di Cormons chi era Quirin Kuhnert morto per salvare l’anziana vicina

A Brazzano di Cormons (Gorizia), la scorsa notte, un'enorme colata di fango ha travolto una vecchia casa di tre piani e quella vicina. Dopo un’intera giornata di ricerche, nel tardo pomeriggio è stato trovato dai vigili del fuoco e dagli altri soccorritori il corpo privo di vita di Quirin Kuhnert, 32 anni, cittadino tedesco, che risultava disperso dopo essere stato travolto dalla frana che ha colpito la sua abitazione. Un’altra persona era stata messa in salvo e trasportata in ospedale con una frattura a una gamba. In serata, è poi si è appreso che anche la donna anziana che Kuhnert stava cercando di salvare quando è stato investito dal fango, è morta. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Frana Brazzano di Cormons, chi era Quirin Kuhnert, morto per salvare l’anziana vicina

News recenti che potrebbero piacerti

Ritrovato a Brazzano di Cormons il corpo senza vita del giovane travolto da una frana nella notte. Quirin Kuhnert, 32 anni, era accorso per tentare di aiutare un'anziana in difficoltà. - facebook.com Vai su Facebook

E' stato trovato poco fa dai vigili del fuoco e dagli altri soccorritori il corpo privo di vita di Quirin Kuhnert, 32 anni, cittadino tedesco, travolto da una frana che ha colpito la sua abitazione a Brazzano di Cormons, Gorizia ANSA / ANSA Vai su X

Frana travolge tre case: trovata morta l'83enne Guerrina Skocaj. Poche ore prima era stato recuperato il corpo senza vita di Quirin Kuhnert - La violenta ondata di maltempo che da ore sta colpendo il Friuli Venezia Giulia ha provocato gravi danni e situazioni di emergenza in diverse zone della ... ilgazzettino.it scrive

Frana Brazzano di Cormons, chi era Quirin Kuhnert, morto per salvare l’anziana vicina - Leggi su Sky TG24 l'articolo Frana Brazzano di Cormons, chi era Quirin Kuhnert, morto per salvare l’anziana vicina ... Lo riporta tg24.sky.it

Frana a Cormons, Quirin Kuhnert: chi era il 32enne eroe morto per salvare un'anziana nel fango - Il 32enne cittadino tedesco, si era già messo in salvo dalla colata di fango che ha travolto tre case ... Come scrive ilmattino.it