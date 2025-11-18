Frana a Cormons gli abitanti del paese | Quirin è un eroe

Tgcom24.mediaset.it | 18 nov 2025

Hanno perso la vita in due nella frana che ha travolto le loro abitazioni alle porte di Cormons, in provincia di Gorizia. Guerrina Skocaj aveva 83 anni, Quirin Kuhnert, 32, originario della Baviera si era trasferito da poco in Friuli insieme alla moglie Jessica. "Sia lui che la sua compagnia erano sempre gentilissimi e disponibili con tutti, tanto è vero che Quirin è morto cercando di salvare una vicina" racconta una persona che li conosceva. Nella frazione di Bassano per tutti Quirin è un eroe. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

