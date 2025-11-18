Frana a Cormons gli abitanti del paese | Quirin è un eroe
Hanno perso la vita in due nella frana che ha travolto le loro abitazioni alle porte di Cormons, in provincia di Gorizia. Guerrina Skocaj aveva 83 anni, Quirin Kuhnert, 32, originario della Baviera si era trasferito da poco in Friuli insieme alla moglie Jessica. "Sia lui che la sua compagnia erano sempre gentilissimi e disponibili con tutti, tanto è vero che Quirin è morto cercando di salvare una vicina" racconta una persona che li conosceva. Nella frazione di Bassano per tutti Quirin è un eroe. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
È stato recuperato alle 23 di ieri dalle squadre USAR (Urban Search and Rescue) il corpo privo di vita della donna dispersa per il crollo della propria abitazione a Cormons (GO), coinvolta da una frana. - facebook.com Vai su Facebook
La #frana di #Cormons. Recuperato anche il corpo dell'aziana dispersa. La 83enne era stata individuata in tarda serata ma il maltempo aveva interrotto le operazioni per possibili nuovi cedimenti del terreno. Non ci sono altri dispersi. Vai su X
Cormons, parla il titolare dell'azienda vinicola nel paese travolto dalla frana - Il datore di lavoro di Matteo Betteto, 35 anni, enologo, l'unico sopravvissuto all'enorme colata di fango che ha travolto e raso al suolo una schiera di tre case a Brazzano di Cormons, racconta cosa è ... Riporta video.corriere.it
L'eroe della frana, Quirin Kuhnert sepolto dal fango per salvare le vicine - Ha perso la vita compiendo un gesto che pochi avrebbero il coraggio anche solo di immaginare. ilgazzettino.it scrive
Una frana travolge una casa a Cormons: trovato il corpo di uno dei due dispersi - Una persona è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco, affiancati dai volontari della ... Segnala ansa.it