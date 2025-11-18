Frana a Cormons recuperato il corpo dell’anziana dispersa

Ildifforme.it | 18 nov 2025

(Adnkronos) – È stato recuperato nella notte dai vigili del fuoco il corpo dellanziana dispersa dopo il crollo dell’abitazione avvenuto ieri mattina a Brazzano, frazione di Cormons (provincia di Gorizia), a causa d una frana causata dal maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia. La donna era stata individuata poco dopo le 22, ma . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

