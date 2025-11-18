Frana a Cormons recuperato il corpo dell’anziana dispersa Nuova allerta maltempo in Friuli Venezia Giulia
(Adnkronos) – È stato recuperato nella notte dai vigili del fuoco il corpo dell'anziana dispersa dopo il crollo dell’abitazione avvenuto ieri mattina a Brazzano, frazione di Cormons (provincia di Gorizia), a causa d una frana causata dal maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia. La donna era stata individuata poco dopo le 22, ma . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Radio1 Rai. . A #Cormons (Gorizia) ritrovato il corpo di Quirin Kuhnert. Il 32enne tedesco è morto mentre tentava di soccorrere un'anziana dispersa nel crollo di una casa travolta da una frana colata di fango. Recuperato anche il corpo dell'anziana 83enne. L - facebook.com Vai su Facebook
Frana a Cormons, #quirin kuhnert: chi era il 32enne eroe morto per salvare un'anziana nel fango Vai su X
Frana su casa nel Goriziano, recuperato il corpo dell'anziana dispersa - Guerrina Skocaj, 83 anni, risultava dispersa da ieri mattina nel crollo dell'abitazione a Brazzano nel comune di Cormons. Scrive tg24.sky.it
Frana a Cormons, recuperato il corpo dell’anziana dispersa. Nuova allerta maltempo in Friuli Venezia Giulia - (Adnkronos) – È stato recuperato nella notte dai vigili del fuoco il corpo dell’anziana dispersa dopo il crollo dell’abitazione avvenuto ieri mattina a Brazzano, frazione di Cormons (provincia di Gori ... Lo riporta pianetagenoa1893.net
Frana a Cormons travolge casa, recuperato il corpo della seconda dispersa - Il corpo di Guerrina Skocaj, di 83 anni, dispersa nel crollo ieri mattina dell'abitazione a Brazzano nel comune di Cormons (Gorizia), è stato recuperato nel corso della notte dai Vigili del fuoco. Si legge su corriere.it