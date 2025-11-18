Tempo di lettura: < 1 minuto Si è conclusa poco dopo la mezzanotte, la brutta avventura di un automobilista che per cause che sono ancora poco chiare è uscito fuori di strada in via Benedetto Croce precipitando con l’auto nel vallone sottostante. Particolarmente difficoltose le operazioni di recupero che hanno visto al lavoro per diverse ore i vigili del fuoco. Sul posto tutti i mezzi di emergenza e anche le forze dell’ordine. Tutta la città con il fiato sospeso ha atteso il recupero dell’autovettura, dove l’automobilista è rimasto cosciente fino al recupero. Le operazioni di salvataggio sono avvenute parallelamente a quelli di via Benedetto Croce, dove la rottura della ringhiera ha reso necessario realizzare una nuova protezione sulla strada che la principale arteria di collegamento tra Salerno e Vietri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

FOTO/ Via Croce, giù con l'auto dal dirupo: automobilista salvato