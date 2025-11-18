Forte Puin restaurato | tutti i nuovi eventi e le escursioni in programma

Dopo la recente riapertura, Forte Puin si prepara a una serie di eventi speciali. Il Forte è aperto tutte le domeniche dalle ore 10 al tramonto, e l’APS Outdoor Experience Genova è disponibile per aperture straordinarie rivolte a gruppi e scuole (previo contatto e appuntamento) nelle giornate di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Le giornate autunnali di sole possono essere un buon pretesto per fare una camminata nei pressi dei forti genovesi. Qui siamo al Forte Puin, che domina il Parco delle Mura ed è un bellissimo punto panoramico che diventa ancora più affascinante con i colo - facebook.com Vai su Facebook

Forte Puin, restauro completato. Dal 23 novembre eventi e aperture per la città - VIDEO e FOTO genovaquotidiana.com/2025/10/24/for… Vai su X

Forte Puin restaurato: tutti i nuovi eventi e le escursioni in programma - Il Forte è aperto tutte le domeniche dalle ore 10 al tramonto, e l’APS Outdoor Experience Genova è disponibile per ape ... Si legge su genovatoday.it

Riapre Forte Puin: ristrutturazioni, come arrivare, attività e il panorama su Genova - Negli anni Sessanta era il rifugio di campagna di un architetto torinese. Secondo mentelocale.it

Rinasce Forte Puin. Salis: “I Forti tesori da scoprire come i Rolli” - Il Forte Puìn si è rifatto il look: a partire dal novembre 2023, il forte sul crinale tra la Valpolcevera e la Valbisagno è stato oggetto di un ampio e articolato intervento di ... Riporta ilsecoloxix.it