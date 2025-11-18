Forte Marghera ospita la mostra fotografica dell’Associazione Guerrieri Invisibili
L’Associazione Guerrieri Invisibili APS di Venezia annuncia una mostra fotografica unica, dedicata alla sensibilizzazione sulle patologie croniche invisibili. L’inaugurazione si terrà sabato 22 novembre, alle ore 16.30, presso la Sala B di Forte Marghera.L'esposizione presenta una selezione di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Day 1 a Fuori di Banco – Forte Marghera Primo giorno di orientamento delle scuole superiori insieme alla nostra scuola, dove presentiamo il percorso di acconciatura ed estetica. Mostriamo creatività, tecnica e passione, condividendo il nostro lavo - facebook.com Vai su Facebook
Weekend con Venezia Comics a Forte Marghera - Road to the Cartoons" a Forte Marghera ha preso il via oggi Venezia Comics, Festival del fumetto e della cultura ... Da ansa.it
Venezia Comics, in 4mila in fila per entrare nella cittadella del fantasy a Forte Marghera - Un'onda di quattromila visitatori ha avvolto ieri mattina Forte Marghera, trasformato nella cittadella del "fantasy" e del divertimento. Lo riporta ilgazzettino.it
"Intelligens", alla Biennale Architettura la sostenibilità al tempo dei cambiamenti climatici - Sarà aperta al pubblico fino a domenica 23 novembre 2025 ai Giardini, all’Arsenale e a Forte Marghera la 19a Mostra Internazionale di Architettura dal titolo “Intelligens. Come scrive rainews.it