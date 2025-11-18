Forse c’è una svolta per bloccare le telefonate di marketing selvaggio
Il 19 novembre potrebbe essere una data molto importante per la lotta alle telefonate di marketing selvaggio. Entra infatti in vigore la seconda parte della delibera 10625 dell’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. A riferirlo è, in una nota, il Club nazionale cyberprotection. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Medici di base, numeri drammatici. Dottor Paolo Misericordia (Fimmg): «Svolta forse tra 10 anni, pessima programmazione» - facebook.com Vai su Facebook
«In “Tapum” è evidente la voglia di mettere insieme un racconto epico e appassionante, ma pure, ed è forse l’aspetto più interessante di tutti, attuale. Perché la guerra è sempre guerra, e uccide, travolge, trasforma le vite di quelli che entrano in contatto con es Vai su X