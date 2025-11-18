Forse c’è una svolta per bloccare le telefonate di marketing selvaggio

Bolognatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 novembre potrebbe essere una data molto importante per la lotta alle telefonate di marketing selvaggio. Entra infatti in vigore la seconda parte della delibera 10625 dell’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. A riferirlo è, in una nota, il Club nazionale cyberprotection. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Forse C8217232 Svolta Bloccare