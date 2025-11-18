Formazioni ufficiali Kosovo Svizzera la scelta di Yakin su Akanji | quanta Serie A in campo!
Inter News 24 Ecco i 22 scelti dai due commissari tecnici. Niente riposo per Manuel Akanji. Il difensore dell’Inter è stato schierato titolare dal Commissario Tecnico Murat Yakin per la delicatissima sfida che la Svizzera giocherà stasera a Pristina contro il Kosovo. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per il primato nel girone di qualificazione: gli elvetici, primi a quota 13 punti, devono difendere il vantaggio di tre lunghezze sui padroni di casa (fermi a 10) quando manca una sola giornata al termine. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le formazioni ufficiali di Italia-Norvegia Gattuso si affida alla coppia Retegui-Esposito - facebook.com Vai su Facebook
#Italia- #Norvegia, le formazioni ufficiali Vai su X
Formazioni ufficiali Kosovo-Svizzera: Rrahmani parte titolare? - Svizzera con le scelte di Franco Foda e Murat Yakin, match valido per le Qualificazioni ai Mondiali che andrà in scena alle ore 20:45. Segnala msn.com
Capitan Rrahmani guida il Kosovo: il difensore del Napoli titolare contro la Svizzera - Svizzera, match del Gruppo B delle qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma alle 20. Secondo tuttonapoli.net
Kosovo-Svizzera: diretta live e risultato in tempo reale - Dove vedere in tv e in streaming la partita qualificazione al Mondiale 2026 ... calciomagazine.net scrive