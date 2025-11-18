Forlì si mobilita per la salute | si corre e cammina contro il tumore al pancreas
L’associazione Forlì Trail torna in prima linea per promuovere sport e salute. In collaborazione con Associazione PanCrea, domenica 23 novembre prenderà il via una corsa e camminata non competitiva aperta a tutti, con partenza dal Parco Urbano Franco Agosto di Forlì.L’iniziativa nasce con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
