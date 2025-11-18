Ford Italia | Marco Buraglio nuovo amministratore delegato Faltoni passa a un incarico europeo di primo piano
(Adnkronos) – Cambio ai vertici di Ford Italia. L’azienda ha annunciato oggi la nomina di Marco Buraglio come nuovo Amministratore Delegato, incarico che assumerà dal 24 novembre 2025. Buraglio subentra a Fabrizio Faltoni, che dopo otto anni alla guida della filiale italiana assume un ruolo di rilievo in Ford Europa, dove sarà Director Sales & . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
