Tensione alle stelle tra Ender Çelebi e Yildiz Yilmaz nelle prossime puntate di Forbidden fruit. Le due donne – che già in passato non hanno esitato a riconquistare Halit Argun con ogni mezzo – affineranno le armi e daranno vita a non esiteranno a una guerra senza esclusione di colpi per riottenere un posto speciale nel cuore dell’ex. Ma cosa accadrà? Anticipazioni turche Forbidden fruit: Yildiz riesce a far tornare Halit a casa. La storyline prenderà il via nel momento in cui Mustafa – il padre di Yildiz – sparerà un colpo che colpirà Erim. Il pericolo corso dal ragazzo spingerà Halit ad abbandonare la casa coniugale e chiedere il divorzio da Yildiz. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Superguidatv.it - Forbidden fruit, anticipazioni turche: Ender e Yildiz, guerra senza esclusione di colpi per riconquistare Halit