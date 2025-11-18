Forbidden Fruit anticipazioni 19 novembre | Yildiz chiede aiuto a Dundar Alihan se ne va da casa
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda nel pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.10. Nell' episodio di mercoledì 19 novembre Yildiz chiederà aiuto a una persona per liberarsi dal ricatto di Ender. Alihan invece, nonostante non abbia ottenuto il divorzio, lascerà casa dopo un litigio con Ender. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Dov'eravamo rimasti All'ultimo momento, Ender non ha concesso il divorzio ad Alihan: il ragazzo è disperato, proprio ora che Zeynep sembrava disposta a dargli una seconda possibilità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Argomenti simili trattati di recente
«Avevo promesso a Zeynep che il divorzio sarebbe stato immediato. Mi sento uno schifo per averla delusa di nuovo. » Forbidden Fruit torna con una nuova settimana e, come sempre, non mancano le sorprese. Gli spettatori, ormai abituati ai colpi di scena, si - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden Fruit, anticipazioni dal 17 al 21 novembre: Yildiz si avvicina ad Alper, Ender blocca il divorzio di Alihan Vai su X
Forbidden Fruit, anticipazioni 19 novembre: Yildiz chiede aiuto a Dundar, Alihan se ne va da casa - Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda nel pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì ... Scrive movieplayer.it
Forbidden Fruit Anticipazioni 19 novembre 2025: Yildiz si allea con Dundar contro Ender! - Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 19 novembre 2025 su Canale 5 rivelano che Yildiz chiede aiuto a Dundar per contrastare ... Segnala msn.com
Anticipazioni Forbidden Fruit 19 novembre 2025/ Alihan distrutto beve e crolla, Ender escogita un nuovo piano - Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà mercoledì 19 novembre 2025, Alihan alza il gomito, Ender escogita un nuovo piano. Scrive ilsussidiario.net