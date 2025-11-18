Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda nel pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.10. Nell' episodio di mercoledì 19 novembre Yildiz chiederà aiuto a una persona per liberarsi dal ricatto di Ender. Alihan invece, nonostante non abbia ottenuto il divorzio, lascerà casa dopo un litigio con Ender. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Dov'eravamo rimasti All'ultimo momento, Ender non ha concesso il divorzio ad Alihan: il ragazzo è disperato, proprio ora che Zeynep sembrava disposta a dargli una seconda possibilità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 19 novembre: Yildiz chiede aiuto a Dundar, Alihan se ne va da casa