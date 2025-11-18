Folgore prima sconfitta casalinga I fucecchiesi rincorrono gli ospiti Alla fine il ’cuore’ non basta

Sport.quotidiano.net | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FOLGORE FUCECCHIO 95 SAN VINCENZO 102 FOLGORE BOLDRINI SELLERIA: Bonicoli 3, Mbaye 13, Guerriero 10, Galligani 6, Orsini Si. n.e., Gazzarrini 9, Carlotti 15, Orsini St. 25, Menichetti 14, Orsucci. All.: Gorgeri. GARDEN TOSCANA RESORT SAN VINCENZO: Bongini, Guerrieri 24, Tudorache n.e., Gozzoli 10, Bazzano 14, Giovani 20, Bertini 3, Pistillo 6, Prunotto 3, Salvadori 22, Rossi n.e. All.: Baroni. Arbitri: Dori di Laterina Pergine Valdarno e Abdul di Grosseto. Parziali: 15-21; 31-40; 58-52; 79-79; 88-88. FUCECCHIO – Prima sconfitta casalinga per la Folgore Boldrini Selleria, che dopo due tempi supplementari si arrende al San Vincenzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

folgore prima sconfitta casalinga i fucecchiesi rincorrono gli ospiti alla fine il 8217cuore8217 non basta

© Sport.quotidiano.net - Folgore, prima sconfitta casalinga. I fucecchiesi rincorrono gli ospiti. Alla fine il ’cuore’ non basta

News recenti che potrebbero piacerti

folgore prima sconfitta casalingaGli eroi della Folgore: i paracadutisti italiani che combatterono in Nordafrica senza carri né paracadute - La Divisione Folgore, corpo d’élite italiano in Nordafrica, combatté senza carri né paracadute. la7.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Folgore Prima Sconfitta Casalinga