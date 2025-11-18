Folgore prima sconfitta casalinga I fucecchiesi rincorrono gli ospiti Alla fine il ’cuore’ non basta
FOLGORE FUCECCHIO 95 SAN VINCENZO 102 FOLGORE BOLDRINI SELLERIA: Bonicoli 3, Mbaye 13, Guerriero 10, Galligani 6, Orsini Si. n.e., Gazzarrini 9, Carlotti 15, Orsini St. 25, Menichetti 14, Orsucci. All.: Gorgeri. GARDEN TOSCANA RESORT SAN VINCENZO: Bongini, Guerrieri 24, Tudorache n.e., Gozzoli 10, Bazzano 14, Giovani 20, Bertini 3, Pistillo 6, Prunotto 3, Salvadori 22, Rossi n.e. All.: Baroni. Arbitri: Dori di Laterina Pergine Valdarno e Abdul di Grosseto. Parziali: 15-21; 31-40; 58-52; 79-79; 88-88. FUCECCHIO – Prima sconfitta casalinga per la Folgore Boldrini Selleria, che dopo due tempi supplementari si arrende al San Vincenzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
