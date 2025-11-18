Firmato il nuovo contratto della sanità | per i medici aumenti di 491 euro al mese e 6.500 euro di arretrati

Roma, 18 novembre 2025 – Firmato il nuovo contratto collettivo della sanità. Prevede 491 euro di aumento medio mensile per medici e dirigenti sanitari non medici, oltre che il versamento di arretrati medi stimati in 6.500 euro. L’intesa non è stata firmata da Cgil e Fassid. L’accordo è stato sottoscritto all'Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: il Contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024 per l'Area della Dirigenza Medica e Sanitaria riguarda 137mila dirigenti, di cui 120mila medici e 17mila dirigenti sanitari non medici. Le risorse complessive disponibili, pari a 1,2 miliardi di euro, assicurano un incremento medio del 7,27%, traducendosi appunto in aumenti medi di circa 491 euro al mese per 13 mensilità e in arretrati medi stimati in 6. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

