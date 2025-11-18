Firenze La donna tra corpo e anima | il 22 novembre a Villa Bandini un viaggio oltre lo specchio

Firenze, 18 novembre 2025 – Cosa accade quando lo specchio non è più solo un oggetto, ma un giudice silenzioso che riflette aspettative, modelli irraggiungibili e pressioni che attraversano i secoli? È da questa domanda, e dalla storica formula “Specchio, specchio delle mie brame”, che prende forma “ La donna tra corpo e anima. Il nuovo FilleRouge al di là dello specchio? ”, l’appuntamento in programma sabato 22 novembre 2025 alle 15.30 nella biblioteca Villa Bandini, in via del Paradiso 5 a Firenze. Un incontro che unisce filosofia, attualità, cultura e sguardi al femminile, promosso dall’ associazione Nobiscum Aps con Biblioteca Villa Bandini e co-promosso dal Comune di Firenze all’interno del festival “L’eredità delle donne”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, “La donna tra corpo e anima”: il 22 novembre a Villa Bandini un viaggio oltre lo specchio

Scopri altri approfondimenti

Novità in libreria! #stage #associazionelibraiitaliani #librerieindipendenti #Firenze #bookslover #assunzione #donna #womaninbook #leggereadaltavoce #regionetoscana #novità #newstyle #2025 #2026 #future - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, un altro orrore, un altro stupro ai danni di una donna. Basta! Quasi la metà dei denunciati per reati sessuali in Italia è di nazionalità straniera, pur rappresentando meno del 9% della popolazione totale. Avanti senza altri dubbi con la proposta della Leg Vai su X

Firenze, “La donna tra corpo e anima”: il 22 novembre a Villa Bandini un viaggio oltre lo specchio - Il convegno è promosso dall’associazione Nobiscum e dal Comune nell’ambito del festival “L’eredità delle donne” ... Da lanazione.it

’Donna anima e corpo’. Una società al femminile - Domani sera dalle 21,15 il biscottificio Piemonte di Margherita Dogliani di viale Zaccagna ospita il terzo appuntamento della rassegna ‘Donna anima e corpo’. Riporta lanazione.it

San Godenzo (Firenze), il sasso insanguinato e l'ipotesi dell'omicidio: il giallo della donna trovata morta nel bosco - Il corpo di una donna, riverso a terra e sanguinante, è stato trovato da un passante su una strada sterrata che porta verso il Monte Falterona, nel territorio di San Godenzo, in ... Segnala corrierefiorentino.corriere.it