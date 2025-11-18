Firenze, 18 novembre 2025 – Due gravi incidenti stradali nel pomeriggio a Firenze. Il primo incidente in via Mariti intorno alle 17,31; una donna di 25 anni è stata investita da un’auto e, nell’urto, ha sfondato il parabrezza della vettura. La 25enne ha riportato un forte trauma cranico e un politrauma; soccorsa dall’ambulanza, è stata portata in codice rosso a Careggi. Circa un’ora dopo una donna di 58 anni è stata investita da una moto in piazza della Libertà; anche lei è stata soccorsa e portata in codice rosso sempre a Careggi. In tutti e due i casi è intervenuta la polizia municipale; le due ferite non sarebbero in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, due donne investite nel giro di un’ora. Portate in codice rosso a Careggi