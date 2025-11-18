Firenze, 18 novembre 2025 - Sabato 22 novembre, alle ore 16, al teatro della Pergola, Julian Rachlin al violino, Sarah McElravy alla viola e Boris Andrianov al violoncello eseguiranno le celebri Variazioni Goldberg di J.S. Bach, nella versione per trio d'archi. Brano iconico, utilizzato nelle colonne sonore di numerosi film, in questa veste rivela al massimo le sue sfumature espressive. “Credo che quello delle variazioni Goldberg per trio d’archi sia uno degli arrangiamenti migliori mai realizzati” – ha dichiarato Rachlin. “Fu ispirato dalla morte di Glenn Gould e scritto in suo onore dal violinista Dmitry Sitkovetsky. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, concerto nel segno di Bach al teatro della Pergola