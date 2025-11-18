Firenze Beppe Severgnini in scena con ' L' arte di invecchiare con filosofia'

Firenze, 18 novembre 2025 - Beppe Severgnini porta in scena a Firenze lo spettacolo “L'arte di invecchiare con filosofia”. L'appuntamento è venerdì 21 novembre alle ore 21 al teatro Puccini. Editorialista e scrittore, opinionista e conduttore televisivo, Beppe Severgnini approda venerdì 21 novembre al Teatro Puccini di Firenze con lo spettacolo “L'arte di invecchiare con filosofia”. Con l’aiuto di una nipotina di tre anni che insegna il disordine quotidiano (e mette i palloncini sul busto di Socrate), Beppe Severgnini riflette sul tempo che passa, invitandoci a «indossare con eleganza la propria età". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, Beppe Severgnini in scena con 'L'arte di invecchiare con filosofia'

