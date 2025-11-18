Fiorentina | Kean recupera sabato giocherà Juve | Vlahovic sta meglio ma Spalletti non lo vuole rischiare

Firenzepost.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – Dopo due giorni di riposo, la Fiorentina ha ripreso ad allenarsi al Viola Park per preparare la prossima partita al Franchi contro la Juventus. Buone notizie per il tecnico Paolo Vanoli: reduce da un infortunio che gli ha fatto saltare la trasferta di campionato con il Genoa e la convocazione in Nazionale per le gare . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

